Vino, Castellucci (Confagricoltura): il settore perde quote, ma è pronto a reagire e auspica interventi snelli, efficaci e condivisi

“Il vino è uno dei settori che ha sofferto maggiormente per l’emergenza Covid – ha concluso Castellucci – Gli imprenditori vitivinicoli italiani non intendono tuttavia piangere su sé stessi ma, per aumentare la capacità di ripresa dell’economia, di cui il settore vino è parte determinante per l’agroalimentare, attendono dal Governo Draghi interventi snelli, in linea con l’auspicata semplificazione, ed efficaci, per non perdere quote di competitività rispetto ai Paesi nostri concorrenti”.

