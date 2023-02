Vino, Centinaio: abuso di alcol limitato in Italia. Vino parte della dieta mediterranea, patrimonio dell’Unesco. VIDEOINTERVISTA

“L’Italia ha dimostrato, rispetto a tanti altri paesi europei, che l’abuso di alcol è veramente limitato nella popolazione italiana. Miriamo ad un bere di qualità, meglio un bicchiere in meno ma di un vino di qualità e quindi la possibilità di poter scegliere un prodotto italiano e frutto della dieta mediterranea. D’altronde la dieta mediterranea è riconosciuta da tantissimi anni come la migliore dieta a livello mondiale. In questa dieta mediterranea c’è anche il vino e quindi non possiamo pensare che se la dieta mediterranea è riconosciuta patrimonio dell’Unesco poi possa arrivare qualcuno a dirci che all’improvviso fa male alla salute.”

Così ad AGRICOLAE il vicepresidente del Senato nel corso del convegno “Bere mediterraneo. Gli effetti sulla salute di un consumo moderato del vino”

“In Italia quando sulle questioni che riguardano il Made in Italy non c’è differenza politica e molto spesso anche in Parlamento le decisioni vengono votate all’unanimità. Questo è importante perché significa anche una crescita della politica italiana e una maggiore consapevolezza.

Importante è aver trovato anche in Europa dei partner, come Francia, Spagna e Germania. Un aspetto positivo perché anche qui non c’è differenza di paese ma solo la volontà di voler tutelare le proprie eccellenze.

L’Europa da un lato tutela le nostre Ig e i prodotti di qualità ma dall’altro lato ci dice che quello che sta tutelando fa male alla salute, ed è una grandissima contraddizione. Vogliamo far capire ai burocrati europei che non esiste nessuna ricerca scientifica di alto livello che dica che questi prodotti fanno male.”