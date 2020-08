VINO, CENTINAIO-BERGESIO (LEGA): CARENZA DEGLI STAGIONALI E INCAPACITÀ DEL GOVERNO. A RISCHIO PRIMATO MONDIALE DELLA PRODUZIONE

“A causa della seconda ondata di contagi nell'Est Europa si aggravano i problemi per manodopera” sottolineano i senatori della Lega citando i dati di confagricoltura: “i lavoratori stagionali coinvolti nel comparto vitivinicolo sono 180.000 e rappresentano il 20% del totale delle assunzioni in agricoltura. Per la quarantena imposta a chi arriva dalla Romania e dalla Bulgaria, molte aziende vitivinicole, in prevalenza del Nord Italia, che ricorrono da tempo agli operai dell'Est Europa, si trovano in difficoltà a questo si aggiungono le difficoltà per la mancanza di strumenti legislativi snelli per le assunzioni brevi. Un combinato disposto che danneggia il made in Italy” aggiungono “Si stima in Italia una produzione di vino Made in Italy attorno ai 45 milioni di ettolitri in calo di circa il 5% rispetto allo scorso. In gioco è il primato mondiale per la produzione: cosa sta facendo il governo per garantirlo? Nulla”

