Vino, Centinaio (Mipaaf): come promesso ulteriori 25 mln per promozione. Supportiamo imprese che fanno export

"Come promesso al settore il Mipaaf stanzierà ulteriori risorse per promuovere all'estero la filiera vitivinicola italiana. Si tratta di fondi di primaria importanza in un momento in cui l'Italia delle imprese deve ripartire dentro e fuori i propri confini". Così il sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali il senatore Gian Marco Centinaio nel commentare l'inserimento all'ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni di oggi il decreto che prevede ulteriori 25 milioni di euro per fare promozione istituzionale della filiera vitivinicola all'estero. "Dopo un anno e mezzo di chiusure che hanno reso difficile, se non impossibile, la promozione all'estero del nostro Made in Italy, - evidenzia Centinaio - occorre ora supportare le aziende italiane che fanno export e che di riflesso fanno conoscere le nostre eccellenze agroalimentari. Rendendole famose in tutto il mondo. Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare per la filiera e faremo in modo che queste risorse vadano nella direzione giusta".

