Vino, Centinaio (Mipaaf): Controlli garanzia qualità prodotti Made in Italy

"L'Icqrf sta facendo un grandissimo lavoro: quotidianamente i suoi uffici e i suoi uomini sul territorio assicurano quei controlli che sono uno dei nostri biglietti da visita nel mondo, una ulteriore garanzia nei confronti dei consumatori, sia italiani sia stranieri, che sono sempre più esigenti". Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali con delega al settore vitivinicolo Gian Marco Centinaio commentando i due sequestri effettuati in Puglia nell'ambito della campagna vitivinicola 2021-2022 per un totale di 10.550 ettolitri tra mosti e vini per un valore di un milione di euro. "Attraverso i controlli è possibile assicurare la tracciabilità, contrastare le frodi e garantire tutte quelle aziende - in questo caso vitivinicole - che operano nel rispetto delle norme. È anche grazie a questo prezioso lavoro se il Made in Italy è apprezzato in tutto il mondo e il mercato straniero riconosce il nostro come un paese che produce eccellenze".

