Vino, Centinaio (Mipaaf): In Gazzetta Ue proroga autorizzazione impianti, più serenità a settore

"Da Bruxelles il passaggio conclusivo per la proroga delle autorizzazioni di nuovi impianti o reimpianti viticoli, provvedimento atteso dal settore e che nei mesi scorsi è stato fra i primi dossier alla mia attenzione". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, commenta la recente pubblicazione in Gazzetta ufficiale europea del provvedimento di proroga al 31 dicembre 2021 della validità delle autorizzazioni di nuovi impianti o di reimpianti viticoli in scadenza nel 2020 e la proroga al 31 dicembre 2022 per tutte le autorizzazioni di nuovi impianti o reimpianti che scadono nel 2020 o nel 2021. "Una riposta agli operatori che si sono trovati ad affrontare le conseguenze della pandemia e l'incertezza economica dei mesi scorsi. Per questo - prosegue Centinaio - bene dare la possibilità ai titolari di autorizzazioni d'impianti con scadenza nel 2020 e nel 2021 di poter non utilizzare le proprie autorizzazioni senza essere passibili di sanzioni amministrative. Resta costante il mio impegno - conclude il sottosegretario con delega al settore - per mettere i produttori nella condizione di poter programmare e svolgere il loro lavoro in serenità".

