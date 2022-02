Vino, Centinaio (Mipaaf): In Ue ha prevalso buon senso, profonda differenza fra consumo moderato e abuso

"Ha prevalso il buon senso. C'è una profonda differenza fra abuso e consumo moderato e responsabile. Ci siamo opposti da subito al messaggio del no safe level, dell'assenza di un livello di sicurezza nel consumo di alcol". Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, commentando il voto favorevole nella plenaria di Strasburgo agli emendamenti al rapporto della commissione speciale per la lotta contro il cancro (Beca). Respinto il tentativo dell'alert sanitario su tutte le bevande alcoliche, anche su vino e birra. "Il vino in particolare è cultura, socialità, racconta e rende unici i nostri territori, fa parte della nostra storia e della Dieta Mediterranea - prosegue il sottosegretario -. Combattere il cancro è senz'altro una priorità di tutti, ma la salute non si tutela demonizzando un settore o un singolo prodotto che è legato alla cultura e allo stile di vita dell'Italia così come di altri paesi europei. Parliamo di un comparto che non solo contribuisce a tenere vive le comunità rurali sostenute dalla stessa Ue, ma rappresenta anche la prima voce dell'export agroalimentare europeo. Un settore che in Italia vale 12 miliardi di fatturato dei quali 7,1 miliardi di export, il che si traduce in oltre un milione di posti di lavoro. In particolare le bottiglie Made in Italy si distinguono per qualità, per il 70% si tratta di Docg, Doc e Igt. Ogni eccesso può essere nocivo, occorre incentivare un corretto stile di vita e una dieta varia ed equilibrata. Ma un bicchiere di vino a tavola in compagnia ha effetti positivi sulla salute, sia quella del corpo che dell'anima", conclude Centinaio.