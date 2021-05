Vino, Centinaio (Mipaaf): Lavoriamo a piano rilancio e promozione Oltrepò

Una giornata d'incontri per fare il punto sulla situazione del comparto vitivinicolo dell’Oltrepò e individuare soluzioni idonee a rilanciare il prodotto e il suo territorio. Presso la sala riunioni della Certosa Cantù, a Casteggio in provincia di Pavia, il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, ha avuto oggi un duplice confronto prima con i rappresentanti della politica e degli enti locali, tra cui l’assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia Fabio Rolfi, e poi con il mondo dei Consorzi e dei produttori oltre che delle associazioni agricole e di settore. Si è deciso di mettere a punto un piano condiviso contenente obiettivi, ruoli e competenze di tutti i soggetti economici ed istituzionali interessati. Obiettivo è lavorare sulla promozione e la reputazione del territorio, incentivando anche il turismo, affrontando allo stesso tempo quelli che sono i suoi vulnus, tra cui il basso valore degli ettari vitati, i disciplinari, le rese. “L'Oltrepò – ha evidenziato il sottosegretario Centinaio – può diventare un attore importante del settore vitivinicolo, ma è sotto gli occhi di tutti che sono necessari dei cambiamenti per affrontare le sfide che ci attendono. La politica e le istituzioni - come è successo in passato in altre aree del paese, ad esempio nel caso del Prosecco - possono indicare la strada per indirizzare un territorio che ha bisogno di essere indirizzato. Lavorando insieme, e facendo squadra, possiamo raggiungere importanti risultati. In caso contrario, si rischia che quest'area sia soltanto un hub dove transita tanto, ma si produce poco. Invece il nostro compito è aiutare i produttori, soprattutto adesso. Non c'è mai stata tanta preoccupazione come per questa vendemmia, complice anche la pandemia e una reputazione messa in difficoltà dal comportamento di pochi. Se qualcuno non rispetta le regole è giusto che sia punito. È anche grazie al lavoro delle forze dell'ordine e dell'Icqrf se abbiamo prodotti di qualità e sono tutelati i lavoratori onesti. È il momento di superare personalismi e interessi particolari che hanno portato alla situazione attuale. Non si può più voltare la faccia dall'altra parte. Siamo tutti d'accordo - ha concluso Centinaio - per andare verso un'unica direzione”. Nelle prossime settimane verranno convocati nuovi incontri coinvolgendo gli operatori del settore e i rappresentanti degli enti locali.

