Vino, Centinaio (Mipaaf): Promozione, in Italia e all’estero, per creare nuovi spazi di mercato. Qualità e territorialità conquistano i giovani consumatori

“I numeri dell’export del nostro agroalimentare sono più che positivi, nonostante la pandemia e la crisi mondiale nel 2021 siamo riusciti a raggiungere il record storico di 52 miliardi. Credo ci sia la necessità che le istituzioni accompagnino il più possibile le nostre imprese e che tanto si possa ancora fare”. Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, nel corso del suo intervento all’assemblea di Federvini che si è tenuta oggi a Roma. “In questo momento - ha continuato il sottosegretario con delega al settore vitivinicolo – si sta facendo un grande lavoro, ma anche le piccole e medie imprese hanno bisogno di avere una marcia in più per andare oltre confine e non vanno lasciate sole”.

“Per quanto riguarda i consumi interni ho voluto fortemente la promozione del vino in Italia – ha ricordato poi il sottosegretario - , abbiamo stanziato 25 milioni di euro e a breve li metteremo a disposizione dei consorzi con una copertura delle spese del 90%. È una cifra importante per promuovere il vino italiano in Italia. E stiamo cercando anche di recuperare risorse aggiuntive sull’Ocm. Attraverso la promozione si possono creare nuovi spazi di mercato, anche nel nostro paese, dove per esempio c'è un 45% di giovani che non conosce il vino. Ma i giovani sono anche quelli che lo consumano, in modo responsabile, in base alla qualità e alla territorialità, due caratteristiche che identificano questo settore più di altri. Ci sono quindi i margini perché si possa crescere, e non solo all’estero”, ha concluso Centinaio.