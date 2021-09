Vino, Centinaio: Stanziati 25 mln per promozione nei mercati emergenti. In Ue uniti per rafforzare filiera

“L’obiettivo del mondo vino deve essere quello di continuare ad essere il settore trainante del mondo agricolo.

L’obiettivo come ministero è quindi continuare la strada iniziata negli scorsi mesi, cioè quella concretezza. Dopo Vinitaly e Milano Wine Week convocheremo una seconda riunione del tavolo sul vino per confrontarci e capire la strada da percorrere.”

Così Gian Marco Centinaio, sottosegretario Mipaaf in occasione della presentazione delle previsioni vendemmiali 2021 di Assoenologi, Ismea e Unione italiana vini.

“Abbiamo accelerato sull’ocm vino, con non poche polemiche e critiche. Bisognava però andare veloci e adesso su ocm vino ci siamo, ma siamo disponibili a confrontarci per migliorare.

Abbiamo stanziato ulteriori fondi, 25 mln euro sulla promozione, serviranno ad affrontare i mercati emergenti e altri competitors. Disponibile allora a incontraci su questi temi e recepire le vostre osservazioni.

Sulla promozione siamo in linea su quanto avevamo prospettato.

In Ue non dimentico la polemica su vino dealcolizzato ed il tentativo di far passare il consumo del vino come altamente cancerogeno. Dobbiamo metterci nella condizione di uscire fuori con una voce unica ed evitare di far vedere il consumo del vino come il male assoluto.

Prossimo tavolo di filiera avrà questo al centro. Lavorare in Europa per far capire l’importanza della filiera è fondamentale.”