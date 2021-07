Vino, Centinaio: Su sostenibilità nostro paese all’avanguardia in Ue

“Tutte le associazioni di categoria ci hanno chiesto il decreto sulla sostenibilità, il fatto di essere stati i primi in Europa ad aver approvato una misura del genere è l’esempio che l’Italia quando si parla di vino si conferma all’avanguardia. Questo è un biglietto da visita quando andiamo in giro per il mondo. Si parla tanto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il nostro paese è già all’avanguardia e pronto ad affrontare queste sfide”. Lo ha evidenziato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio intervenendo oggi all’Assemblea generale di Unione italiana vini (Uiv). “Dopo la pandemia dobbiamo recuperare il tempo perso, i mercati che sono rimasti dormienti, ma soprattutto il mercato interno. Al Ministero stiamo lavorando per cercare di dare le risposte che il settore sta chiedendo e che merita. Ci siamo già incontrati con gli attori più importanti della filiera e stiamo cercando di evadere tutte le richieste”, ha aggiunto il sottosegretario. “Il nostro vino è un prodotto di qualità e sostenibile – ha evidenziato Centinaio -. Il Ministero è pronto a usare in modo efficiente ed efficace i fondi europei che arriveranno al nostro paese per rilanciare non solo questo settore ma tutto l’agroalimentare italiano che oggi ha bisogno di un’ulteriore spinta”. ?

