Vino, Cerreto (FDI): bere con moderazione fa bene. Nessun riscontro scientifico contrario

"Dice bene il Ministro Lollobrigida quando, durante la IX Conferenza economica organizzata da Cia-Agricoltori Italiani “Agricolture al centro”, ha sottolineato che i territori non possono e non devono essere abbandonati e che gli agricoltori sono fondamentali anche per la prevenzione dei disastri idrogeologici che purtroppo sono sempre più frequenti. Grazie a questa rete, la presenza in Europa è più forte per difendere i prodotti di qualità. E’ particolarmente acceso, in quest’ultimo periodo, il dibattito sull’etichetta irlandese sul vino. Non è pensabile accettare tale decisione che non ha alcun riscontro scientifico, anzi è provato, così come sostenuto dai professori universitari che bere, con moderazione, porta benefici. Piuttosto mi preoccuperei di valutare gli effetti che provoca, negli anni, un’alimentazione sintetica che tende a cancellare la memoria e le tradizioni di ogni singola Nazione. Sono queste le battaglie che con il Ministro del Masaf porteremo avanti perché sempre più convinti che la popolazione deve essere difesa e nessuna divisione ha mai giovato".

Lo dichiara il Capogruppo Commissione Difesa on. Marco Cerreto.