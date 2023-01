Vino, Cerreto, Fdi: Hercberg non ammette sconfitta e si aggrappa a pseudo teorie

"L'ideatore del Nutriscore, Serge Hercberg, non ha più argomenti e si aggrappa a pseudo teorie scientifiche per difende la scelta irlandese sull'etichetta del vino che farebbe male alla salute. Ci dispiace per Hercberg che ormai neutralizzato su questo tema non riesce proprio ad ammettere l'evidente inappropriatezza di alcuna teoria. L'Italia difenderà il suo nettare non solo perché è un prodotto che ci identifica, ma perché in Europa è un re delle tavole, amato e apprezzato, il cui consumo moderato non desta alcun pericolo ". Lo ha detto li capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Agricoltura alla Camera Marco Cerreto.