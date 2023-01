Vino. Cerreto (FdI): orgoglio nazionale che non può rischiare di andare in crisi

“La ‘non decisione’ dell’Unione Europea sulla etichettatura di nocività del vino e di altri alcolici, che costringe a recepire una richiesta dell’Irlanda per la regola del silenzio assenso, è scandalosa e, tra l’altro, va in direzione contraria rispetto a quanto era stato votato dal Parlamento Europeo qualche mese fa. Come hanno annunciato anche molte associazioni di categoria, questa decisione sarà decisamente penalizzante per tutta la filiera. il vino è uno dei settori del made in Italy più prestigiosi al mondo ed è un comparto di grande qualità composto da piccole e medie imprese agricole che danno lavoro, compreso l’indotto, a centinaia di migliaia di persone. Un orgoglio nazionale che non possiamo rischiare di mandare in crisi”. Lo ha detto li capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Agricoltura alla Camera Marco Cerreto-.