Vino, Chicco Testa cita dato del 1988 e attacca il calice di rosso e “salva” il Glifosate. E lo ‘ricorda’ a Petrini

Chicco Testa riprende un articolo dell’Airc del primo marzo e su Twitter spara contro il vino:

“Riassunto . Dopo lunga discussione il risultato degli organi scientifici è che il glisolfato non è cancerogeno mentre il vino lo è sicuramente . Ditelo a Carlin Petrini”, scrive.

Il link che Testa allega all’articolo è quello dello IARC, che si occupa anche della valutazione degli effetti degli agenti chimici e fisici sul rischio di cancro, che ricorda come l'alcol sia classificato come agente cancerogeno fin dal 1988 in quanto inserito nel gruppo 1, vale a dire quello in cui sono comprese le sostanze per cui esistono sufficienti prove scientifiche della loro capacità di influenzare l'insorgenza dei tumori.

https://amp.airc.it/cancro/prevenzione-tumore/alimentazione/alcol-e-tumori

Dopo la lunga discussione in sede europea sul mettere o meno in etichetta la dicitura che il vino nuoce alla salute, possono apparire affermazioni e prese di posizioni - da Chicco Testa in poi - che sembrano non tenere conto della differenza tra uso e abuso. Lo diceva Paracelso nel 1500 che “SOLA DOSIS VENENUM FACIT” (è la dose che fa il veleno) e questo vale per tutto, sia per il vino che per il glifosate. Anche l’acqua, se bevuta in quantità esagerata, provoca la morte.

Canada e USA abusano di glifosate in ogni fase della produzione compresa l’essiccazione. I paesi nordici e anglosassoni abusano di bevande alcoliche. Negli ultimi tre anni, secondo Wine Intelligence/Iwsr che ha collaborato all’analisi, gli Usa hanno perso 12 milioni di consumatori regolari di vino (passati da 84 a 72 milioni nel 2021).