Vino, Comagri Camera. Bizzarri (La Sapienza): consumo moderato riduce incidenza cancro e tumore (anche del 60%)

La Commissione Agricoltura della Camera cerca di fare chiarezza in merito ai dubbi e alle accuse lanciate ad un intero settore e ad un prodotto al centro del dibattito nazionale ed europeo nelle ultime settimane, con il via libera, per adesso solo in Irlanda, ad etichette tese a disincentivare il consumo per vino, birra e liquori con avvertenze quali "il consumo di alcol provoca malattie del fegato" e "alcol e tumori mortali sono direttamente collegati".

Ebbene la scienza dice altro. Il consumo moderato di vino previene l'insorgenza di patologie cardio vascolari e di altre numerose patologie cliniche, stimola inoltre le capacità cognitive e la memoria, contrastando l'insorgere della demenza e dell'Alzheimer. Tra i dati più significativi: riduce l’incidenza di morte da cancro del polmone del 60% e il rischio di morte cardiaca del 40%.

Posizioni validate dai numerosi studi citati da Mariano Bizzarri, professore di patologia clinica presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma, il quale fa luce anche sulla querelle tra consumo di vino e cervello piccolo. Ricerca messa in discussione da molte altre analisi, giacchè le dimensioni ridotte erano preesistenti al consumo di vino.

“Il vino è un alimento perché fornisce energia, vitamine ed elementi essenziali e questa sua complessità ne giustifica il valore neutracetico, sia a fini alimentari che farmacologici. Inoltre i cibo e lo stesso vino sono espressione di qualcosa di più della biochimica di un organismo, perché riflettono la cultura, la tradizione e sono parte integrante della nostra civiltà.

Il vino non è solo alcol, c’è una serie di componenti estremamente importanti. Abbiamo flavonoidi, stilbeni e acidi fenolici, ma si ritiene che nel vino ci siano almeno 400 composti di interesse farmacologico.”

Così Mariano Bizzarri, professore di patologia clinica presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma nell’ambito della discussione della risoluzione riguardante le iniziative da assumere per contrastare l’introduzione nell’etichettatura dei vini di indicazioni di rischio per la salute connesso al consumo di alcool.

“Gli studi epidemiologici devono tenere conto di numerosi fattori confondenti che spesso non è possibile isolare: concomitanza di stili di vita (tabagismo) o alimentazione errata.

C’è oggi un consenso diffuso e generale sul fatto che il vino svolga un ruolo importante in ambito di prevenzione di numerose patologie cliniche degenerative. Riduce l’insorgenza di patologie cardio vascolari, stimola capacità cognitive e memoria, aumenta la produzione di Hdl (colesterolo buono), previene diabete e obesità ed è utile nella prevenzione di alcuni tumori.

Il vino svolge un ruolo fondamentale nel ridurre l’aggregazione piastrinica e quindi nel ridurre la probabilità di eventi trombotici, nel ridurre la placca ateromasica, specialmente se il vino è inserito all’interno della dieta mediterranea. In particolare il vino riduce i trigliceridi e numerosi altri fattori che svolgono un ruolo negativo di promozione delle patologie cardiovascolari.

La maggior parte degli studi epidemiologici considera che l’assunzione regolare, moderata, di vino riduce il rischio di morte cardiaca del 40%. Si tratta di un dato molto importante perché le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nei paesi occidentali.

Il vino ha la capacità di interagire in modo dinamico con gli altri componenti alimentari. Noi non ci nutriamo di singoli componenti ma di alimenti che sono strutture complesse che interagiscono in maniera complessa con l’essere umano, che è un altro essere complesso. Già dal 2010 le indicazioni del dipartimento della salute degli Stati Uniti suggerivano il consumo moderato, ossia due bicchieri di rosso per gli uomini e uno per le donne al giorno.

Sappiamo che per alcuni tumori, specialmente quello al polmone, l’assunzione moderata di alcol è positiva, riducendo drasticamente l’incidenza di tumori. Nei forti fumatori l’uso moderato di vino riduce l’incidenza di morte da cancro del polmone del 60%, non lo dice un singolo studio ma una serie di analisi che mettono in evidenza una forte riduzione del rischio.

Il vino inoltre è anche utile come terapia anticancro. Il vino poi blocca i radicali liberi nelle cellule normali e quindi agisce in modo positivo, ma li fa aumentare i radicali liberi nelle cellule tumorali, inducendole alla morte. Impedisce che un tumore possa dare metastasi.

Riguardo allo studio sulla riduzione del cervello per i consumatori di vino diciamo che la dimensione non può essere una misura di efficacia e di qualità -nel qual caso gli elefanti sarebbero più intelligenti di noi umani- e non può essere neppure un problema di quantità di neuroni, sarà piuttosto un problema di connessioni. Infatti quell’articolo in questione è stato messo in discussione da altri studi ed è stato visto che la riduzione del cervello pre esisteva al consumo del vino. Questa è onestà scientifica.

Anzi il vino è fondamentale per attivare la capacità di risposta del cervello e contrastare l’insorgenza di demenza e alzheimer. Una quantità moderata amplifica la capacità di connessioni e lavoro del cervello.

Ricordo, di nuovo, quanto scrive nelle sue linee guida il ministero della salute americano. Bere vino con moderazione, due bicchieri al giorno per l’uomo e uno per la donna.

È la dose che fa il veleno. Si muore anche di eccesso d’acqua, tutto in eccesso fa male.

Siamo all’inizio di una guerra. Prendiamo il nutriscore ad esempio, ossia un sistema che premia Coca Cola -di cui non si conosce ancora la composizione- e Red Bull -la quale secondo alcuni studi sarebbe pericolosa- e condanna parmigiano, mozzarella e olio d’oliva. Qui non siamo più nel campo della scienza, questa è politica.”