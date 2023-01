Vino, Crea. Vaccari: Riduzione del cervello? I risultati dicono altro. Per Oms popoli che bevono vino hanno aspettativa di vita maggiore. Fare differenza tra uso e abuso e considerare lo stile di vita

"Il vino viene bevuto dall'Homo sapiens sapiens almeno sin dai tempi dell'oblazione "pura e santa" di Melchisedech, parliamo di oltre 3500 anni fa. È quindi in atto, secondo quello che riportano alcuni biologi, una costante riduzione del cervello umano. Eppure i risultati sembrano essere diversi" dichiara il direttore generale del Crea Stefano Vaccari al Sole24Ore, tornando sulle dichiarazioni dell'immunologa Antonella Viola, ricercatrice e docente all'università di Padova, che appoggia la scelta di Dublino in quanto convinta che, come per le sigarette, la dose sicura è zero.

Alcool e vino sono diversi, sottolinea Vaccari ed anzi i paesi come l'Irlanda che registrano un alto consumo alcolico sono gli stessi che bevono pochissimo vino. A testimonianza di ciò l'Italia che il maggior produttore del mondo di vino, si colloca al 51° posto nel mondo per consumo di alcol.

Ci sono poi dati interessanti come quelli riportati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui "l'aspettativa di vita dei popoli che bevono vino, Italia, Francia e Spagna, è largamente superiore a quella di popolazioni che non ne bevono. Distinguere il consumo consapevole di vino dal problema dell'alcolismo è un fattore di civiltà. Il consumo consapevole e responsabile di vino è dunque un cardine della nostra Civiltà" evidenzia Vaccari, che fa luce anche sul ruolo svolto dal Crea.

"In Italia il CREA, il maggiore Ente scientifico nel settore agroalimentare e dell'alimentazione, da oltre 70 anni produce le Linee guida per una sana alimentazione. Si tratta di un documento che rappresenta la summa scientifica delle valutazioni planetarie di cosa sia utile per una corretta alimentazione. Le ultime Linee guida CREA pubblicate, che risalgono al 2018, hanno evidenziato che «i rischi per la salute correlati al consumo di bevande alcoliche aumentano man mano che aumenta la quantità consumata». Allo stesso tempo hanno anche evidenziato il basso rischio esistente per coloro che bevono moderatamente."

Sullo stesso piano rientra allora anche la questione Nutriscore, l'etichettatura francese che riduce le informazioni date ai consumatori ad un semplice indicatore semaforico, la quale premia o condanna un prodotto alimentare senza considerare la dieta, le quantità assunte e lo stile di vita.

"Nel 2023, come sempre, il CREA aggiornerà le Linee guida per una corretta alimentazione supportando il concetto che è la dieta e lo stile di vita complessivo che rende decisivo l'impatto dei singoli alimenti nella salute degli Uomini" conclude invece Vaccari.