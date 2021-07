Vino, decreto Mipaaf in Conferenza Stato Regioni mette in campo ulteriori 25 mln di euro per promozione istituzionale. Il testo

Ulteriori 25 milioni di euro per la promozione del vino all'estero che saranno gestiti dal Dipartimento di Saverio Abate (e quindi da Gerini-Verardi) con il coinvolgimento di enti, istituti associazioni e organismi finalizzati alla promozione, valorizzazione e allo sviluppo del mercato e delle produzioni agroalimentari.

Da quanto apprende AGRICOLAE l'ufficio del Gabinetto del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli ha messo a punto un Decreto ministeriale - all'ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni di oggi giovedì 29 luglio - recante interventi per la filiera vitivinicola ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il decreto in PDF e a seguire in formato testuale:

DM FILIERA VITIVINICOLA

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 C(2020)2215 final e dell’8 maggio 2020 C(2020)3156 final e, in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 222, comma 3 che istituisce il “Fondo emergenziale per le filiere in crisi”;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante “Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante “Regolamento recante modifica del D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’art. 1, comma 128 come modificato dall’art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2021;

CONSIDERATO che a causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione nei paesi UE ed extra UE per contrastare l’attuale pandemia di Covid-19, con la conseguente chiusura del canale HO.RE.CA, l’export dei prodotti vitivinicoli ha subito una forte contrazione;

CONSIDERATO che, pertanto, la filiera vitivinicola necessita di strumenti diretti ad aumentare la competitività della produzione e della commercializzazione;

RITENUTO di dover pertanto sostenere, nella misura di 25 milioni di euro, interventi in sostegno della filiera vitivinicola diretti a promuovere l’internazionalizzazione della filiera, anche attraverso la realizzazione di una estesa campagna di comunicazione in grado di sostenere le imprese e di sviluppare nuovi canali commerciali, attraverso le risorse del menzionato Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura;

ACQUISITA l’intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del ___________________;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente decreto definisce i criteri e le modalità̀ di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il perseguimento di finalità̀ e interventi volti: a) a sostenere e incrementare le esportazioni dei prodotti vitivinicoli all’estero; b) ad attrarre verso i prodotti vitivinicoli un sempre maggiore numero di consumatori extracomunitari contestualmente accrescendo la consapevolezza di un consumo di qualità.

Articolo 2

(Risorse disponibili)

Le risorse da assegnare nel quadro dell’applicazione del presente decreto ammontano a 25 milioni di euro complessivi per l’annualità 2021 nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 3

(Riparto risorse e attività finanziabili)

Le risorse disponibili di cui all’articolo 2 sono assegnate per le seguenti attività: a) per la realizzazione di campagne promozionale, formative e informative con il segmento HO.RE.CA e Retail internazionale dirette alle finalità di cui all’art. 1, lett. a). b) per il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale, promozione e marketing dirette alle finalità d cui all’art. 1, lett. b).

Articolo 4

(Convenzioni)

La puntuale definizione delle attività di cui all’articolo 3 del presente decreto, le tempistiche di svolgimento delle stesse, le modalità di erogazione delle risorse nonché ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio è demandato al Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca, che vi provvede nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, anche tramite la conclusione di appositi accordi e convenzioni con gli enti pubblici, con l’eventuale coinvolgimento di enti, istituti associazioni e organismi finalizzati alla promozione, valorizzazione e allo sviluppo del mercato e delle produzioni agroalimentari. Il piano di comunicazione istituzionale predisposto è condiviso in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincia autonoma di Trento e Bolzano, nonché con il Tavolo filiera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

Stefano Patuanelli