Vino e whisky equiparati. Lancet pubblica studio Oms pochi giorni prima ok Ue a etichetta Irlanda. La stessa che promuove “Dittatura alimentare” ed è in piattaforma affari multinazionali

Solo pochi giorni prima della norma che dà il via libera in Irlanda all'etichettatura volta a disincentivare il consumo per vino, birra e liquori - con avvertenze quali "il consumo di alcol provoca malattie del fegato" e "alcol e tumori mortali sono direttamente collegati"- l'Organizzazione mondiale della sanità (WHO) aveva pubblicato una dichiarazione su The Lancet Public Health (The Lancet, ovvero la stessa che vuole imporre la Dieta Unica Universale): quando si tratta di consumo di alcol, non esiste una quantità sicura che non influisca sulla salute.

Cade dunque la differenza tra uso e abuso di alcol. Qualunque sia la quantità di vino o birra che andiamo a bere questa andrà a influire sulla nostra salute, con rischi di sviluppare cancri o tumori.

Scrivono i ricercatori Oms:

Nell'UE, il consumo di alcol da leggero a moderato (<20 g di alcol puro al giorno, che equivale al consumo di circa <1,5 L di vino [12% di alcol in volume; ABV], <3,5 L di birra [5% ABV], o <450 ml di superalcolici [40% ABV] a settimana) è stato associato a quasi 23.000 nuovi casi di cancro nel 2017, pari al 13,3% di tutti i tumori attribuibili all'alcol e al 2,3% di tutti i casi dei sette tipi di cancro correlati all'alcol. Quasi la metà di questi tumori (circa 11.000 casi) erano tumori al seno femminili. Inoltre, più di un terzo dei casi di cancro attribuiti al consumo da leggero a moderato (circa 8500 casi) erano associati a un livello di consumo leggero (<10 g al giorno). 4 (<20 g di alcol puro al giorno, che equivale al consumo di circa <1,5 L di vino [12% di alcol in volume; ABV], <3,5 L di birra [5% ABV], o <450 ml di superalcolici [40% ABV] a settimana) è 4 Quasi la metà di questi tumori (circa 11.000 casi) erano tumori al seno femminili. Inoltre,

Aggiungono inoltre:

Non è possibile stabilire una quantità sicura di consumo di alcol per i tumori e la salute. I consumatori di alcol dovrebbero essere oggettivamente informati sui rischi di cancro e di altre condizioni di salute associate al consumo di alcol.

Di seguito AGRICOLAE pubblica il testo in Pdf della dichiarazione Oms apparsa su The lancet:

The Lancet. Opportuno allora ricordare come il via libera dato dal Parlamento Ue al Cancer Plan sul vino fosse basato sullo studio Eat Lancet del 2018 contestato da buona parte della comunità scientifica. Una decisione in linea con il report Eat-Lancet del 2019 EAT-Lancet_Commission_Summary_Report WBCSD ). La dichiarazione da parte dei ricercatori Oms è apparsa su. Opportuno allora ricordare come il

Per saperne di più: