Vino, Emilia in Villa: sabato 10 settembre “Attenti a quei due”

Tutto pronto per il grande evento dedicato ai vini e ai sapori del territorio “Emilia in Villa”, una cena speciale nel magnifico parco secolare di Villa Braghieri, a Castel San Giovanni (Pc) dove i capolavori gastronomici dell’Emilia si fondono con quelli vinicoli in un gioco di abbinamenti, incontri di identità ed espressioni del territorio. Il programma della giornata, che rientra nel più ampio progetto di promozione enogastronomica “Emilia Wine Experience”, partirà dal pomeriggio con una degustazione dal titolo “Fermi tutti: Attenti a quei due”. Alle ore 17:30 infatti i “due” in degustazione saranno: Gutturnio Superiore/Riserva e Colli Piacentini Malvasia in versione sia fermo che passito. Uno speciale focus sui vini fermi che si inserisce nel percorso di revisione dei disciplinari portato avanti dal Consorzio di Tutela Vini DOC dei Colli Piacentini in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Università di Pollenzo. Alle 20, subito dopo la degustazione, i vini del territorio incontreranno i sapori, sempre a Villa Braghieri, con la cena nel parco che vede la collaborazione di Strada dei Colli Piacentini, Pro Loco di Castel San Giovanni, Consorzio Vini DOC dei Colli Piacentini e Sette Colli di Ziano per “Morsi di Gusto”, a cura Mani in Pasta, con la presenza dei prodotti delle Strade Vini e Sapori di Emilia. Entrambi gli eventi sono riservati su prenotazione, disponibile anche un pacchetto che comprende tutta la giornata. (Mob. +39 366 4445424, info@stradadeicollipiacentini.it o www.emiliawineexperience.it/evento/emilia-in-villa).

L’evento di sabato farà da prologo alla seconda tappa del Valtidone Wine Fest – Sette Colli in Malvasia, che si svolgerà domenica 11 settembre nel Comune di Ziano Piacentino (Pc). Il programma farà da sfondo alla storica Festa dell’Uva e sarà dedicato alla Malvasia di Candia Aromatica dei Colli Piacentini. Il programma della giornata partirà alle ore 10 presso la Fontana di Piazzale Matteotti con l’inaugurazione per poi proseguire alle ore 11 con una Masterclass dedicata al Mito della Malvasia: la storia e il viaggio della Malvasia nel Mediterraneo, attraverso un percorso di degustazione a cura del GAL del DUCATO. Per tutto il giorno le vie del borgo saranno animate da stand e street food. Una mostra fotografica a cura dell’Associazione La Valtidone, poi degustazioni guidate di Olio EVO a cura del Coer, banchi alimentari e di artigianato. Gli artisti di strada faranno animazione con spettacoli con musicisti, giocolieri per tutto il paese. Sarà aperta tutto il giorno la Biblioteca Carla Carloni.

Emilia Wine Experience è un progetto di costruzione di un brand territoriale distintivo che parte dalle eccellenze enologiche di Emilia per la creazione di un forte connubio territorio-vino-turismo come leva competitiva per la valorizzazione dei territori lungo le 5 Strade Vini e Sapori di Emilia delle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Un modello di sviluppo locale che unisce prodotti di qualità e territori di qualità. Il progetto mira a far emergere e mettere a sistema le iniziative/esperienze di qualità già esistenti nei diversi territori dedicate ai vini di Emilia, creando scambi e interconnessioni tra le diverse aree di produzione, lavorando su una comunicazione unica integrata del progetto, costruendo nuovi format di promozione/esperienza del vino e nuovi itinerari/prodotti di turismo enogastronomico legati a tematiche specifiche, che potranno essere lo strumento di promo-commercializzazione dell’offerta di Emilia Wine Experience.