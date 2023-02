Vino, Eurostat: quanto spendono le famiglie in cibo e alcool. I paesi che consumano più vino spendono meno in alcolici

Nel 2021 le famiglie dell' UE hanno speso oltre 1.035 miliardi di EUR (pari al 7,1 % del PIL totale dell'UE) per le "bevande alimentari e non alcoliche". Ciò rappresenta una quota del 14,3 % della spesa totale delle famiglie. Rispetto al 2020 (14,8 % quota), si tratta di una diminuzione di 0,5 punti percentuali (pp).

Le quote più elevate per le spese per le bevande alimentari e non alcoliche nel 2021 sono state registrate in Romania (24,8 %), Lituania (20,4 %), Bulgaria (20,1 %), Estonia (19,9 %), Polonia e Slovacchia (entrambi 19,6 %).

Set di dati di origine: nama_10_co3_p3

Al contrario, le quote più basse sono state in Irlanda (8,3 %), Lussemburgo (9,0 %), Austria (10,9 %), Danimarca e Germania (entrambi 11,8 %).

Rispetto al 2020, la quota della spesa alimentare totale delle famiglie è diminuita in tutti i paesi dell'UE, ad eccezione della Polonia e della Slovacchia, dove è aumentata (entrambi + 0,2 punti percentuali). Le diminuzioni più elevate sono state in Grecia (-1,7 punti percentuali), Lituania (-1,4 punti percentuali) e Croazia, Estonia e Slovenia (tutti -1,3 punti percentuali)

Quasi l'1 % del PIL dell'UE è speso per bevande alcoliche

Nel 2021 le famiglie dell'UE hanno speso 128 miliardi di EUR (equivalente allo 0,9 % del PIL dell'UE) per le "bevande alcoliche". Ciò rappresenta l'1,8 % della spesa totale per consumi, la stessa percentuale del 2020.

Tra i membri dell'UE, le quote più elevate della spesa totale per consumi per le bevande alcoliche nel 2021 sono state registrate in Lettonia (5,0 %), Estonia (4,7 %), Polonia (3,7 %), Lituania e Cechia (entrambi 3,6 %). Al contrario, le quote più basse sono state in Grecia e Italia (entrambi 1,0 %), nei Paesi Bassi (1,3 %) e in Spagna (1,4 %).

Set di dati di origine: nama_10_co3_p3

Nel 2021, rispetto all'anno precedente, la quota della spesa totale delle famiglie per l'alcol è rimasta invariata in 10 paesi dell'UE (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia) ed è aumentata solo in Croazia (+ 0,6 punti percentuali). Tra i restanti membri dell'UE, le maggiori diminuzioni sono state registrate in Irlanda (-0,5 punti percentuali), Lettonia e Lituania (entrambe -0,4 punti percentuali), Spagna ed Estonia (entrambe -0,3 punti percentuali).