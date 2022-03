Vino, extracosti sulla filiera. Mercuri (Confcooperative): imitare Francia e Spagna per un tetto massimo sul costo dell’energia – VIDEOINTERVISTA

"Abbiamo la necessità che l'Europa tenga conto delle difficoltà che il nostro settore agroalimentare per il caro energia e soprattutto nel settore del vino, dove Francia e Spagna hanno un tetto massimo per questo costo, noi non possiamo permetterci di pagarla più degli altri, altrimenti perdiamo quote di mercato e competitività che ci ha contraddistinto nell'export. L'UE deve essere compatta per un tetto di spesa uguale per tutti. Siamo convinti che la sostenibilità può essere raggiunta in tanti modi, non solo ambientale, ma anche economica e sociale. Questo non può essere fatto semplicemente negando alcune pratiche colturali, ma si può ottenere attraverso digitalizzazione, innovazione e attraverso la capacità della ricerca tecnologica. Dobbiamo sfruttare in maniera davvero diversa le possibilità offerte dal Pnrr". Così ad Agricolae Giorgio Mercuri, presidente dell'Alleanza delle Cooperative alimentari, in occasione della presentazione dello studio del Censis La febbre dei costi presentato oggi in conferenza stampa a Roma.