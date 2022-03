Vino, extracosti sulla filiera. Rigotti (Confcooperative): costi stanno erodendo margini filiera. Valutiamo l’utilizzo di contenitori diversi dal vetro – VIDEOINTERVISTA

"L'aumento dei costi sta erodendo i margini in tutta la filiera. Le nostre cooperative ricevono i prodotti dei soci, lo trasformano e lo vendono: tutto è funzionale per sostenere il reddito del produttore e questi minor margine riducono le liquidazioni delle cantine. Sono molto restio a pensare al vino in un contenitore diverso dal vetro, ma vista la scarsità attuale delle materie prime e visto che alcuni materiali sono già richiesti in alcuni mercati esteri, si dovrebbe prevedere nel Decreto etichettatura, attualmente in revisione, la possibilità di poter utilizzare altri materiali per i contenitori al di sotto dei 2 litri. In questo modo ci sarebbe la possibilità di poter limitare gli eventuali danni se non potessimo più avere le bottiglie in vetro. Per tutti i vini l'utilizzo dei contenitori è disciplinato dalle Doc gestite dai Consorzi, che potrebbero decidere se utilizzarli o meno. Credo infine che all'Europa dovremmo chiedere un aiuto sull'abbattimento dei costi dell'energia, che oggi è il costo maggiore per le aziende, che si ripercuote su tutta la filiera". Così ad Agricolae Luca Rigotti, coordinatore vitivinicolo dell'Alleanza per le Cooperative italiane, in occasione della presentazione dello studio del Censis La febbre dei costi presentato oggi in conferenza stampa a Roma.