Vino, extracosti sulla filiera. Toma (Censis): effetti dell’aumento dei prezzi di energia e di materie prime arriveranno fino al 2023 – VIDEOINTERVISTA

"Abbiamo stimato un extracosto per il settore vitivinicolo di 1,1 miliardo, causato dalla bolletta energetica e dall'aumento delle materie prime che si scaricheranno sul mercato. Questo condizionerà anche l'export, dopo l'anno positivo del 2021: si crea uno scenario di incertezza. C'è una continuità tra i fattori Covid, costi energetici e guerra. Sono anche in sovrapposizione e il costo dell'energia sarà difficile recuperarlo nel breve termine, come del resto per le materie prime. Questo significa che avremo conseguenze per tutto il 2022 e forze anche per per il 2023. Questo potranno essere ricomposti solo quando tutta una serie di fattori esterni saranno eliminati. Per esempio non sappiamo quando la guerra troverà una soluzione e quindi gli effetti della scarsità dei cereali e dell'energia potranno essere compensati". Così ad Agricolae Andrea Toma, del Censis, in occasione della presentazione dello studio del Censis La febbre dei costi presentato oggi in conferenza stampa a Roma.