VINO, GALLINELLA: COMPRARE VINO ITALIANO

“Accedendo al report ‘Cantina Italia’ e ‘Frantoio Italia’ pubblicato dall'Icqrf, osserviamo che nel nostro Paese sono stoccati 50,8 milioni di ettolitri di vino e 353mila tonnellate di olio” – afferma il presidente Comagri Filippo Gallinella, che aggiunge: “facendo un focus sull'Umbria notiamo che dei 595mila ettolitri, i vini Dop rappresentano circa la metà mentre per quanto riguarda l'olio la nostra regione detiene il 9,2% del totale italiano con 32.337 tonnellate, delle quali 24.830 sono di olio extravergine (il 2,5% di olio a denominazione) e circa 2232 tonnellate sono quelle relative all'olio biologico. Nel complesso, si registra una stagnazione di questi prodotti dovuta principalmente alla chiusura dei canali commerciali, come i ristoranti, ma anche di un'esportazione rallentata. Per questo – conclude Gallinella – stiamo lavorando per rimettere in moto la nostra economia: frattanto ognuno di noi può fare la sua parte comprando italiano, poiché di vino e olio di qualità ne abbiamo in abbondanza, soprattutto in Umbria”.

