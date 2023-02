Vino, Gaudio (Crea): recenti studi scientifici dimostrano effetti benefici del consumo moderato di vino sulla salute

Quantità moderate di alcol fanno bene alla salute, sulla questione al centro delle recenti cronache ritorna il presidente del Crea Carlo Gaudio, dalle pagine de Il Tempo. A dimostrarlo anche studi recenti (Andrea Poli sull'European Heart Journal e il Global Burdean of Diseases su Lancet) che mostrano gli effetti benefici di un consumo giornaliero basso o moderato.

"Andrea Poli nel 2022 sull'European Heart Journal concludeva che l'uso moderato di alcol- due dosi giornaliere per l'uomo, uno per la donna- è associato ad un ridotto rischio coronarico, con limitato rischio oncologico, con un impatto favorevole su mortalità per tutte le cause" dichiara Gaudio.

Ed ancora:

"Nel luglio 2022 su Lancet (Impact factor: 202.7) lavoro del gruppo scientifico internazioanle Global Burdean of Diseases (GBD). Lo studio ha dimostrato come la relazione dose effetto non sia lineare ma a forma di J: la cosiddetta j-curve. Indica cioè che una dose moderata di alcol produce effetti opposti ad una sua assunzione elevata. Una dose giornaliera bassa o moderata inverte la tendenza, producendo effetti benefici sulla salute, protettivi sul sistema cardio vascolare. Comparati ad un gruppo di soggetti astemi, coloro che assumono abitualmente e moderatamente bevande alcoliche, come il vino, si caratterizzano per un significativo minor rischio associato alle patologie esaminate."

Del tema se ne parlerà nel corso della prima giornata nazionale "Cuore, Alimentazione e Nutrizione" organizzata dal Crea e dalla Società Italiana di Cardiologia, che si svolgerà a Roma il 23 e 24 febbraio.