Vino, Giagoni (Lega): In prima linea nella difesa di eccellenza italiana

“La Lega è in prima linea nella difesa delle eccellenze italiane e della filiera della produzione enologica nazionale. Il nostro Paese è riconosciuto come uno dei produttori di vino di maggior pregio al mondo, e la Sardegna, tra vermentino e cannonau, è una regione che al meglio rappresenta gli alti livelli della produzione vitivinicola. L’etichettatura imposta dall’Ue a vino e birra rappresenta una forzatura ideologica che non possiamo accettare, non solo perché paragona il vino a sostanze non assimilabili a questo alimento, ma anche perché colpirebbe duramente un settore di produzione fondamentale per la nostra economia e anche per la regione Sardegna”.

Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in Sardegna Dario Giagoni.