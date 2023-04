Vino, Journal of the American Medical Association: Bere fino a due bicchieri al giorno di vino non ha effetti sulla salute. Lo studio

Secondo il Journal of the American Medical Association (Jama), la più importante pubblicazione medica Usa, per un uomo adulto che beve fino a due bicchieri colmi di vino al giorno (ed uno per le donne) non c'è alcun effetto sulla salute, valutata come mortalità per qualunque causa rispetto a un non bevitore.

Al di sopra di due bicchieri al giorno la questione cambia sensibilmente. Questi i risultati di una ricerca condotta su cinque milioni di persone.

Di seguito AGRICOLAE pubblica lo studio in pdf:

zhao_2023_oi_230209_1679505122.54968

Questa la conclusione della ricerca: In questa revisione sistematica e meta-analisi aggiornate, un'assunzione giornaliera di alcol bassa o moderata non era significativamente associata al rischio di mortalità per tutte le cause, mentre un aumento del rischio era evidente a livelli di consumo più elevati, a partire da livelli più bassi per le donne rispetto agli uomini