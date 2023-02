Vino, Lancet pubblica ricerca del Global Burden of Disease: dosi moderate migliorano la salute e riducono mortalità. Considerare intero profilo epidemiologico. Lo studio

Il recente dibattito sul vino e i rischi per la salute, nato a seguito della volontà del governo irlandese di inserire dei warning sulle etichette degli alcolici, ha riaperto la discussione -anche scientifica- sui reali effetti dell'assunzione di alcol per la salute umana. Una recente ricerca pubblicata su Lancet nel luglio 2022 da parte del Global Burden of Disease Study (un programma di ricerca globale che valuta la mortalità dovuta a malattie, lesioni e fattori di rischio principali, frutto di una collaborazione di oltre 7.000 ricercatori in più di 156 paesi) mostra come a bassi livelli di consumo, l'alcol riduca il rischio di mortalità per tutte le cause. Piccole quantità di consumo di alcol sono associate a migliori risultati di salute nelle popolazioni che affrontano prevalentemente un carico elevato di malattie cardiovascolari.

Il GBD giunge dunque a risultati diversi rispetto a quelli dell'Istituto Nazionale Tumori in Francia o a quelli dell'Oms, i quali sconsigliano l'assunzione, anche a bassi dosi, di alcol, smentendo inoltre qualsiasi effetto benefico sulla salute. Risultati che dunque si accodano alle già numerose dichiarazioni di organizzazioni scientifiche e di ricercatori, tra cui il Crea, i Georgofili e la Società Italiana di Tossicologia (Sitox) che evidenziano come a bassi dosi di consumo di alcol vi siano risultati positivi sull'insorgenza di talune malattie.

In ogni caso, come scrive il GBD, si tratta di un argomento controverso e oggetto di dibattito. L'apparente contraddizione nei risultati degli studi esistenti evidenzia l'importanza di continuare a studiare questo argomento e di aggiornare la base di prove man mano che diventano disponibili maggiori informazioni.

Tra i risultati più notevoli della ricerca emerge come il livello di consumo di alcol che riduce al minimo la perdita di salute varia in modo significativo tra le popolazioni e che linee guida e raccomandazioni sul livello ottimale di consumo di alcol devono prendere in considerazione l'intero profilo epidemiologico ed i tassi di base di malattie per ogni popolazione.

Di seguito AGRICOLAE pubblica il pdf dello studio pubblicato su Lancet dal Global Burden of Disease:

PIIS0140673622008479

Di seguito gli stralci coi risultati più importanti della ricerca:

Diversi studi hanno trovato prove di una relazione a forma di J tra l'uso di alcol e la mortalità o il carico per tutte le cause; in altre parole, a bassi livelli di consumo, l'alcol riduce il rischio di mortalità per tutte le cause, mentre al di sopra di una certa soglia aumenta il rischio. È importante sottolineare che pochi studi precedenti che analizzano gli effetti del consumo di alcol sulla mortalità hanno considerato come la relazione tra consumo di alcol e salute sia subordinata ai tassi di base della malattia.

L'analisi condotta in questo studio suggerisce fortemente che affermazioni, linee guida e raccomandazioni sul livello ottimale di consumo di alcol devono prendere in considerazione i tassi di base di malattie per ogni popolazione. Forniamo prove evidenti del fatto che il livello di consumo di alcol che riduce al minimo la perdita di salute varia in modo significativo tra le popolazioni e rimane pari a zero o molto vicino allo zero per diversi gruppi di popolazione, in particolare i giovani adulti. Allo stesso tempo, piccole quantità di consumo di alcol sono associate a migliori risultati di salute nelle popolazioni che affrontano prevalentemente un carico elevato di malattie cardiovascolari, in particolare gli anziani in molte regioni del mondo. Alla luce di questi risultati, raccomandiamo una modifica delle linee guida politiche esistenti per concentrarsi sull'enfasi sui livelli di consumo ottimali differenziali per età, piuttosto che sull'attuale pratica di raccomandare livelli di consumo diversi per sesso.