Vino, Lega Pe: Made in Italy sotto attacco, fermare deriva

“Dopo il pericolo sventato sulla carne, Bruxelles prende di mira le bevande alcoliche, minacciando anche il vino, patrimonio dell'Italia e dell'Europa sui mercati mondiali. Il via libera all’Irlanda per l’etichetta sulle bevande alcoliche con messaggi di allerta per la salute è una scelta sconsiderata e lontana da presupposti scientifici che hanno da tempo sottolineato il benefico ruolo del vino nell'alimentazione quando si tratta di un consumo responsabile. L’Ue dovrebbe rivedere da capo le priorità e smettere di prestare il fianco a iniziative e correnti di pensiero che potrebbero mettere il Made in Italy sotto scacco. La Lega continuerà come sempre a combattere questa deriva, proseguendo la nostra difesa dei prodotti unici che riempiono le nostre tavole e che ci fanno grandi in tutto il mondo. Eviteremo che l'esperimento irlandese non faccia da apripista a una norma europea imposta a tutti”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi (capo delegazione) e Marco Zanni (presidente gruppo ID).