Vino, Linee guida Usa: 2 drink al giorno per l’uomo e 1 per la donna. Ma in alcuni casi sarebbe meglio evitare. La ricerca

Il rischio di questi danni aumenta con la quantità di alcol che bevi. Per alcune condizioni, come alcuni tumori, il rischio aumenta anche a livelli molto bassi di consumo di alcol (meno di 1 drink). 2,3

Per ridurre il rischio di danni correlati all'alcol, le linee guida dietetiche 2020-2025 per gli americani raccomanda che gli adulti maggiorenni possano scegliere di non bere o di bere con moderazione limitando l'assunzione a 2 drink o meno al giorno per gli uomini o a 1 drink o meno al giorno per le donne , nei giorni in cui si consuma alcol. 4

Le Linee guida inoltre non raccomandano che le persone che non bevono alcolici inizino a bere per qualsiasi motivo e che se gli adulti in età legale per bere scelgono di bere bevande alcoliche, bere meno è meglio per la salute che bere di più. 4 Due bevitori adulti su tre riferiscono di bere a livelli moderati almeno una volta al mese. 5

Persone che non dovrebbero bere affatto

Le linee guida notano che alcune persone non dovrebbero assolutamente bere alcolici, come ad esempio:

Se sono incinte o potrebbero esserlo.

Se hanno meno di 21 anni.

Se hanno determinate condizioni mediche o stanno assumendo determinati farmaci che possono interagire con l'alcol.

Se si stanno riprendendo da un disturbo da uso di alcol o se non sono in grado di controllare la quantità che bevono. 4

Le linee guida rilevano inoltre che non bere alcolici è anche l'opzione più sicura per le donne che allattano. In generale, non è noto che il consumo moderato di bevande alcoliche da parte di una donna che sta allattando (fino a 1 bevanda standard al giorno) sia dannoso per il neonato, soprattutto se la donna attende almeno 2 ore dopo un singolo drink prima di allattare o estrarre latte materno. Le donne che considerano il consumo di alcol durante l'allattamento dovrebbero parlare con il proprio medico. 4 Ulteriori informazioni sull'allattamento al seno e sull'uso di alcol .