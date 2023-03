Vino, Lizzi: da sempre parte della nostra tradizione. Contrastare l’abuso, non uso moderato. VIDEOINTERVISTA

“Ci sono sicuramente dei segnali che ci portano a pensare che il vino stia diventando un oggetto di dibattito: da una parte per le questioni di salute e dall'altra perché il vino rappresenta un mercato e un segmento che potrebbe essere appetibile per molti capitali che magari non sono italiani. Questo dobbiamo saperlo.”

Così Elena Lizzi, Eurodeputata, comm. AGRI nel corso del convegno sull’evoluzione dell’agroalimentare italiano ed europeo tra sostenibilità e benessere, organizzato da Eunews e GEA Agency.

“E in questo contesto, all'interno della questione sanitaria, ci sono anche dinamiche che riguardano altri Paesi che effettivamente hanno dei problemi correlati al consumo nei bar, di abuso di alcol, magari anche nelle giovani generazioni e che usano degli strumenti che per noi non sono comprensibili nel combattere questa forma di consumo non responsabile. Per noi che siamo la patria della dieta mediterranea, che è composta anche dal consumo - in modo subliminale intendo o di degustazione - del vino, non riesce comprensibile.

Non possiamo capire la necessità di dover rendere evidente, con un'etichetta di allerta, la responsabilità su un prodotto per mettere in guardia dal consumo del prodotto stesso. Anche perché nella nostra cultura il vino è presente da oltre 7000 anni e come avete visto l'umanità non si è estinta, ma abbiamo imparato nel contempo anche a consumare in modo adeguato e con il piacere della degustazione un un prodotto che fa parte del nostro essere.”