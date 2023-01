Vino, Lollobrigida: A lavoro con Francia e Spagna su un documento comune contro etichetta Irlanda

"Gli eccessi sono oggettivamente sbagliati, ma il vino non è un prodotto da stigmatizzare. Quello che riteniamo grave è che questo tipo di atteggiamento dell'Irlanda sull'etichettatura, simile a quella sulle sigarette, fosse intesa a chiudere il mercato ad una produzione di qualità a cui loro non possono beneficiare con le loro filiere. Questa è una cosa che non ci convince, per questo stiamo agendo a livello europeo come Italia. Ragioniamo e lavoriamo però anche con altri paesi produttori di vino, come Spagna e Francia, con le quali stiamo redigendo un documento per spiegare le questioni di natura scientifica e comportamentale su una etichettatra che informi il consumatore. Noi contrastiamo qualsiasi modello che condizioni e non informi come il Nutriscore, vogliamo lavorare invece ad una etichettatura comune che metta in condizione il consumatore di sapere di che cosa sta nutrendosi."

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso premiazione della settima edizione del bando ''Coltiviamo agricoltura sociale'' nella sede di Confagricoltura.