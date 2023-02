Vino, Lollobrigida: consumo moderato è benefico. Nostre produzioni aggredite, difendiamo e investiamo sulla qualità

“Per me il termine consumatori lo reputo improprio da associare agli esseri umani, più utile per le lavatrici o le macchine. Quelli consumano, noi invece degustiamo, verifichiamo ed abbiamo nel discernimento la capacità di giudicare i singoli prodotti e valorizzare la qualità. L’Italia non può competere sulla quantità e su grandi produzioni, però possiamo farlo sulla qualità. In questa fase però la qualità viene aggredita e demonizzata. Il pane, ad esempio, non fa ingrassare, ma fa ingrassare solo se mangiato troppo. Non c’è nulla di dannoso, nemmeno il vino che fa parte della nostra cultura.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso dell’evento “Il nostro impegno quotidiano” alla sede Esperienza Europa organizzato da Grande Impero.

“Le nostre produzioni e la nostra qualità vengono però aggredite. Allora forse c’è qualche interesse sotteso al modello che altri stanno incoraggiando. La qualità diviene perciò il nemico della globalizzazione, vista nelle sue distorsioni e in termini di mercato. È infatti più facile produrre un prodotto identico dovunque ed immetterlo nel mercato in maniera più rapida, così da avere un valore aggiunto più ampio e concentrato nelle mani di poche persone. La qualità è invece l’elemento distintivo, agganciato ai territori, che evita che ci sia una concentrazione di valore nelle mani di pochi.

Dobbiamo investire sulla qualità e significa garantire acquisti inferiori ma valore aggiunto dato dalla tipicità e qualità del prodotto. In questo modo l’impresa e il mercato regge in termini imprenditoriali. Per questo noi difendiamo la qualità e ostacoliamo certi processi degenerativi. C’è chi ritiene che per arginare il problema di sicurezza alimentare, a fronte dell’aumento della popolazione, occorra immaginare prodotti di basso costo e bassa qualità per dare da mangiare a tutti. Noi invece vorremmo un processo inverso, arrivare cioè ad una grande diffusione della capacità di produrre in termini di qualità, dando a tutti cibo di qualità.

Dobbiamo tendere alla difesa delle nostre produzioni, certo nel rispetto dei disciplinari, delle normative e della sostenibilità ambientale.

Sul caso etichetta Irlanda. Tra vino e whisky ci sono delle oggettive differenze. Una bottiglia di vino contiene il 20% di alcol e su questo si può discutere. Ma l’altro 80% contiene acqua, polifenoli, vitamine, tannino, tutti prodotti che fanno bene alla salute. Anche i farmaci hanno benefici e criticità quando assunti. Quando uno consuma moderate quantità di vino ritengo che la sua assunzione sia benefica.

Sugli sprechi alimentari. La legge della collega Gadda ha fatto un ottimo lavoro su questo. Su tale tema va difeso il processo di utilizzo delle risorse e di incentivi. Importante che quello che arrivi alle fasce più bisognose non sia scarto, ma qualche volta non è andata proprio così.

La scuola svolge poi un ruolo centrale nell’educazione alimentare, e non demandarla agli influencer. Dobbiamo far tornare di moda la qualità, educando ad utilizzare meglio i prodotti”.