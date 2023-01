Vino, Lollobrigida: difenderemo le nostre produzioni di eccellenza. Durante Agrifish parleremo con Irlanda, ma nostra posizione netta. No ad etichette contro Made in Italy

“C’è un tema che riteniamo fondamentale, ossia la tutela della qualità dei nostri prodotti. La nostra posizione è netta, qualsiasi etichettatura che proponga uno stigma sugli effetti del vino sulla salute umana è inaccettabile.

Abbiamo l’impressione che chi lo proponga abbia l’intento di impedire ai prodotti di eccellenza italiani di affermarsi sui propri mercati. Parliamo di una serie di obblighi per il mercato irlandese che porterebbe le nostre aziende ad abbandonare quel mercato. Ricordo che tutte le misure che impediscono direttamente o indirettamente gli scambi commerciali all’interno dell’Ue sono restrizioni vietate dai trattati europei. Per questo insieme al ministro Tajani abbiamo invitato una lettera al Commisario Breton denunciando gli effetti distorsivi sul mercato.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del Question Time al Senato.

“Vogliamo ristabilire la verità. La misura irlandese non ha alcuna evidenza scientifica, i rischi per la salute delle persone dipendono dalla modalità di consumo e dal regime alimentare insieme allo stile di vita. L’abuso di un alimento reca pregiudizio alla salute, non certo l’uso moderato. Vale per il vino come per gli altri alimenti. Per questo proporremo una serie di iniziative studio insieme al ministro della salute sugli effetti del consumo degli alimenti, coinvolgendo i migliori studiosi.

Abbiamo aperto un canale diplomatico con Francia e Spagna per proporre azioni condivise allo scopo di ribadire la necessità di lavorare sulla distinzione tra uso responsabile e abuso di alcool che va contrastato.

In questo contesto incontrerò nell’agrifish il ministro irlandese per esporre le nostre ragioni e superare le diverse vedute.

Non accetteremo mai sistemi di etichettatura che come il Nutriscore producono effetti discriminatori verso le eccellenze alimentari, alterando il mercato e condizionando le persone, che non sono solo consumatori. Vogliamo dare invece informazioni puntuali e corrette, senza danneggiare le economie e le imprese che vanno difese.”