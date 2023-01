Vino, Lollobrigida: etichetta Irlanda strumento per chiudere mercato a prodotti qualità. Documento comune con Francia e Spagna. VIDEOINTERVISTA

"Proteggere i nostri prodotti di eccellenza da aggressioni sconsiderate, se gli eccessi sono oggettivamente sbagliati per qualsiasi alimento, l'utilizzo del vino non è un prodotto da stigmatizzare. Quello che noi riteniamo grave sul comportamento dell'Irlanda è che l'etichettatura che equipara il vino alle sigarette possa essere intesa come strumento per chiudere il mercato a una produzione di qualità alla quale invece loro non hanno la possibilità di beneficiare attraverso le proprie filiere".

Così il ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida a margine della cerimonia di premiazione Coltivare Agricoltura sociale a Palazzo della Valle sede di Confagricoltura, arrivata quest'anno alla settima edizione.

"Stiamo agendo a livello europeo come Italia e ragionando con altri Paesi dell'Unione europea come Francia e Spagna con le quali stiamo redigendo un documento per spiegare non solo le questioni di natura scientifica ma anche comportamentali a livello europeo che hanno stabilito di procedere in maniera univoca su un etichettatura che informi le persone. Vogliamo lavorare a un etichetta comune che metta in condizione le persone di essere informate sui prodotti che acquistano e di cui si nutrono".