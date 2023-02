Vino, Lollobrigida: Irlanda vuole mettere etichetta? Aggiunga che vino nuoce alla salute di chi non lo beve

"Noi difendiamo uno dei prodotti di eccellenza del nostro Made in Italy, il vino. Non difendiamo i nostri prodotti solo per interesse delle nostre imprese, cosa tuttavia legittima, noi vogliamo difenderla nel nome degli altri cittadini del pianeta, per l'interesse della sostenibilità ambientale ed economica. Stiamo affrontando uno scontro tra modelli, con il sistema Italia che si lega alla qualità, alla sostenibilità territoriale, mentre dall'altra parte c'è solo una logica di mercato che vuole abbattere i costi di produzione e distribuzione. Questo ha ricadute sotto diversi punti di vista. Questo non si può fare investendo sulla filiera e sui lavoratori, ma solo delocalizzando dove il costo del lavoro è più basso".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, nel corso del convegno “Bere mediterraneo. Gli effetti sulla salute di un consumo moderato del vino” organizzato oggi al Senato.

"Questo processo non può essere attuato in nome della qualità, cosa che in Italia non si può fare. Il sistema di etichettatura tende a standardizzare i prodotti, il vero obiettivo che vogliono raggiungere, questo è l'interesse delle multinazionali. C'è poi il rischio di vedere una società divisa in due, con i ricchi che possono mangiare bene e i poveri che si nutrono di alimenti ipertrasformati. Questo non è il futuro, ma per alcuni paesi è anche il presente.

Dobbiamo difendere un modello e il vino, che sta subendo un'aggressione che infrange anche i trattati. Abbiamo fatto fronte comune: il vino è anche alcool, e da qui bisogna ragionare attraverso un'attenta analisi, che va oltre la percentuale alcolica, con tante altre sostanze. Possibile che gli irlandesi non abbiano la nostra stessa capacità di leggere un prodotto? C'è un'interesse economico che teme l'ingresso del vino su alcuni mercati nazionali e qui dobbiamo intervenire. Ora vogliamo passare attraverso una mediazione con l'Irlanda e se vorranno proprio aggiungere un'etichetta con scritto 'nuoce gravemente alla salute' che mettano anche ' di chi non lo beve' ", termina il Ministro.