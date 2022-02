Vino, Moretti (Pd): Piano Ue contro cancro innovazione straordinaria, non è attacco al settore

"Si corre il rischio che un'innovazione straordinaria come il piano europeo per la lotta al cancro sia ridotto, per fini politici, ad un tentativo da parte di Bruxelles di attaccare un settore specifico". Così all'ANSA l'eurodeputata del Partito democratico e relatrice per il gruppo dei socialisti europei del testo conclusivo della commissione per la Strategia Europea alla Lotta al Cancro (Beca) Alessandra Moretti, riferendosi alle critiche mosse contro la menzione delle bevante alcoliche nella sezione del testo che elenca le sostanze cancerogene. "È chiaro che quando si parla di prevenzione al cancro si va a toccare alcuni ambititi tra cui il fumo e l'alcol che sono, come evidenziato dalla ricerca, due tra le grandi categorie di sostanze rischiose. Dovrebbe stare alla coscienza di ogni politico però comunicare il senso di un provvedimento e non stravolgerlo", prosegue Moretti commentando il testo che andrà al voto durante la plenaria di febbraio dell'Eurocamera. "Il testo suggerisce di educare i cittadini a non fare uso di tabacco e a ridurre il consumi di alcol, ma sottolinea ad esempio, sotto nostra specifica richiesta, i benefici della dieta mediterranea, che per l'appunto non esclude di certo il Vino", continua l'eurodeputata del Partito democratico che conclude sottolineando come invece il suo gruppo "si sia battuto per l'eliminazione di ogni riferimento a sistemi di etichettatura dei cibi come ad esempio il Nutriscore".