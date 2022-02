Vino, Nevi (Fi), bene Europarlamento su etichettatura, e’ vittoria di Berlusconi e Tajani

“Come responsabile nazionale del dipartimento Agricoltura di Forza Italia, esprimo grande soddisfazione per le notizie che arrivano da Strasburgo dove, grazie all’impegno della nostra delegazione, che si è vista approvare diverse proposte di modifica alla relazione sul Piano di azione anti-cancro, siamo riusciti a salvaguardare un’eccellenza del Made in Italy come il vino dal pericolo di un’etichettatura che desse informazioni fuorvianti su quello che è in realtà un prodotto di pregio. E’ assolutamente un bene che l’Europarlamento, distinguendo tra uso e abuso, abbia specificato che l’ordinario consumo di vino non costituisce in sé alcun fattore di rischio per quanto riguarda l’emergere di patologie tumorali, escludendo dunque che le etichette dovessero contenere avvertenze sanitarie in riferimento al cancro. Ringrazio Silvio Berlusconi e Antonio Tajani che hanno autorevolmente guidato e vinto questa battaglia sacrosanta arrivando a un compromesso molto serio ed equilibrato che ha consentito di scongiurare il rischio che passasse un messaggio sbagliato circa la qualità del nostro vino, ovvero che fosse pericoloso per la salute”. Così, in una nota, il vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e responsabile del dipartimento Agricoltura del movimento azzurro, Raffaele Nevi.