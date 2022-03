Vino Nobile di Montepulciano: Alla vigilia dell’anteprima uno sguardo al consumatore del futuro

Arrivano in cantina grazie a internet; prediligono la visita con una degustazione, spendono entro i 60 euro a persona e sono molto interessati alle pratiche di sostenibilità. Sono i consumatori della generazione “Z”, tra i 20 e i 25 anni in particolare, gli stessi sui quali il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, insieme all’Amministrazione Comunale, ha voluto approfondire la conoscenza grazie a una indagine che ha svolto sui propri associati anche promuovendo un evento ad hoc, Battello Terra, in programma il 29 marzo a Montepulciano durante il quale saranno affrontati proprio questi temi. Insomma si guarda al futuro (e ai consumatori di domani) alla vigilia dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano che torna in Fortezza a partire da giovedì 24 marzo, con l’arrivo di oltre cento giornalisti da tutto il mondo per conoscere le nuove annate in commercio il Vino Nobile di Montepulciano 2019 e le Riserve 2018. «Arriviamo a questa Anteprima con dei numeri di mercato importanti che testimoniano come nonostante la crisi della pandemia abbiamo saputo reagire bene – spiega il Presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi – ma soprattutto felici di poter riaprire le porte non solo a un numero più cospicuo e di tante nazionalità di giornalisti, ma anche agli operatori e al pubblico di appassionati che arriveranno in Fortezza dal 26 al 28 marzo e già abbiamo riscosso un grande successo di interesse».

La Generazione “Z”: più curiosa, ma con meno capacità di spesa (per ora). Proprio su questa nuova fascia di consumatori “in erba”, tra i 20 e i 25 anni in particolare, come detto il Consorzio con l’Amministrazione Comunale e le proprie aziende hanno voluto svolgere una analisi di mercato. Secondo la ricerca svolta su un campione di oltre la metà delle proprie aziende risulta che il 93% di queste ha già cominciato a ricevere consumatori “Z” che per oltre 70% arrivano tramite internet (sito privato o portali di prenotazioni), per il 12,5% per passaparola. Il tipo di visita preferito, per l’81,3%, è quello del racconto dell’azienda seguito da una degustazione, per il 15,6% solo degustazione. Tra le principali curiosità richieste dai consumatori “Generazione Z” le pratiche in cantina, ma soprattutto la sostenibilità ovvero quali azioni le aziende mettono in campo per sostenere il territorio e l’ambiente. A questo tema il consumatore “Z” presterebbe moltissimo interesse (per il 23%), abbastanza per il 15%. La spesa media dei giovani consumatori per il 50% non supera i 30 euro, ma per il 40,6% va oltre fino ai 60 euro, più bassa (9,4%) quella che va dai 61 ai 100 euro. Per accogliere al meglio questi nuovi consumatori le aziende hanno intrapreso attività di formazione: oltre il 40% degli intervistati ha dichiarato di aver organizzato iniziative ad hoc in particolare proprio attraverso le visite didattiche in azienda, con piccoli corsi in azienda o on line. Secondo il 37% delle cantine intervistate il livello medio di preparazione generale sul vino è tra la sufficienza e il medio alto. Quali le tendenze dei nuovi consumatori? I vini rosati, vini sostenibili e ricchi di storia, possibilità di reperire le bottiglie anche in internet attraverso l’e-commerce.

Il programma di giovedì 24 marzo. Alle ore 9 apriranno i banchi di assaggio per la stampa con i campioni della vendemmia 2021 e per far conoscere il Vino Nobile di Montepulciano 2019 e le Riserve 2018, le annate in commercio da quest’anno Alle ore 10.30 prenderà il via la conferenza per l’annuncio del rating all’annata 2021 (da uno a cinque stelle). La mattina del 24 marzo torna a Montepulciano anche il Premio “Giulio Gambelli”, promosso dall’Associazione stampa enogastroagroalimentare Toscana (Aset). Nel pomeriggio, sempre riservata alla stampa, la degustazione dei campioni del Vino Nobile di Montepulciano “Pieve”. La cerimonia delle stelle e la degustazione della tipologia “Pieve” saranno disponibili anche on line sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Consorzio. L’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano riprenderà poi da sabato 26 a lunedì 28 marzo con le giornate dedicate a operatori e wine lovers (per informazioni e accredito – obbligatorio – è possibile consultare il portale www.anteprimavinonobile.it)