Vino, nuovo stop dall’Oms: Ridurre consumo alcol del 10% entro 2025, no a promozione e tassazione più alta. Ecco il documento e le prime reazioni

L'OMS/Europa ha convocato la 72a sessione del suo Comitato regionale (RC72) dal 12 al 14 settembre 2022 in Israele. Sono stati invitati tutti i 53 Stati membri d'Europa e dell'Asia centrale, insieme a una varietà di partner sanitari. In tutto, circa 500 partecipanti sono venuti a Tel Aviv per RC72, con altri 200 partecipanti online.Risultato? I delegati -scirve l'Oms- hanno anche approvato un quadro per affrontare i danni causati dall'alcol nella regione, dove 2500 persone muoiono ogni giorno a causa di malattie legate all'alcol, il più alto onere di questo tipo al mondo.

Al centro del dibattito di organizzazioni di categoria, produttori e mondo politico è finito dunque l'European framework for action on alcohol 2022-2025, approvato dall’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) - Regione Europa, che ha come obiettivo il contrasto al consumo dell'alcol e la riduzione del 10% del consumo pro capite entro il 2025.

Di seguito AGRICOLAE pubblica il documento Oms "European framework for action on alcohol 2022–2025":

Si legge su Twitter del Who Europe: "La regione europea dell'OMS ha il più alto livello di #alcohol consumo pro capite nel mondo e la più alta percentuale di bevitori nella popolazione. #Alcohol è una sostanza tossica, psicoattiva ed è collegata a molteplici malattie, tra cui 7 tipi di cancro. Il quadro d'azione europeo sull'alcol 2022–2025 si basa sulle prove più recenti e migliori sui danni causati da #alcohol e su come abbassare il rubinetto dell'alcol. #RC72TLV ha approvato il quadro d'azione europeo su #alcohol 2022–2025."

"Ambizioso, lungimirante, pratico" scrive l'Oms ma il documento mette ancora una volta sotto accusa un comparto di eccellenza del Made in Italy, che vale oltre 7 miliardi di euro di export e occupa 1,2 milioni di persone in Italia, e resta miope di fronte alla differenza tra uso moderato e abuso di alcol. Un nuovo proibizionismo dunque, che si attua mediante una strategia ben precisa che prevede aumento della tassazione, divieto di pubblicità, promozione e di qualsiasi azione di marketing e obbligo di health warming in etichetta.

"È semplicemente folle accostare il vino alle sigarette in termini di pericolosità per la salute umana": dichiara all'Ansa il presidente di Assoenologi, Riccardo Cotarella, dopo che l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato il documento "European framework for action on alcohol". "È l'ennesimo attacco scriteriato al nostro mondo, ma metteremo in atto tutte le azioni necessarie per contrastarlo. Ci sono decine di pubblicazioni scientifiche che attestano non solo che il vino, se consumato consapevolmente e con moderazione, non è nocivo, ma addirittura fa bene alla salute".

Le organizzazioni di Francia, Italia (Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentari, Assoenologi, CIA - Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini, FIVI e Unione Italiana Vini) e Spagna hanno espresso forte preoccupazione per la nuova ondata di “proibizionismo”. I prossimi mesi saranno cruciali, in quanto la Commissione europea lavorerà su alcune importanti iniziative legislative: le delegazioni hanno chiesto di tenere conto di quanto espresso dal Parlamento europeo nel parere sul Piano europeo di lotta contro il cancro la scorsa primavera, di concentrarsi sulla lotta all’abuso di alcol e evitare politiche sproporzionate - come la recente norma irlandese - che minano le comunità e i territori produttori di vino, il patrimonio immateriale dell'umanità, l'arte di vivere europea e la cultura gastronomica, di cui il vino è parte inestricabile.

Devono essere sostenute, in particolare, tre linee di indirizzo:• salvaguardare la politica di promozione come strumento per garantire la competitività dei vini; • preservare le norme sull’etichettatura nutrizionale e sulla lista degli ingredienti già decise nel quadro dei regolamenti PAC, inclusa l’etichetta digitale; • chiedere agli Stati membri e alla Commissione europea di opporsi alla proposta irlandese sugli health warnings, presentando un parere circostanziato nel quadro della procedura TRIS.

Secondo Unione italiana vini (Uiv), quanto disposto ieri a Tel Aviv nel documento Oms “European framework for action on alcohol 2022-2025” si discosta da quanto previsto dalla Global alcohol strategy approvata lo scorso maggio dalla stessa OMS e dalla votazione al Cancer plan da parte del Parlamento europeo che avevano rimarcato l’esigenza di focalizzare l’azione sul consumo dannoso di alcol. Le linee guida, accolte integralmente senza alcuna opposizione da parte delle delegazioni – anche quella italiana -, prevedono un contrasto al consumo tout court dell’alcol come priorità di azione, con un obiettivo di riduzione del 10% pro-capite entro il 2025. Tra le politiche che l’organizzazione proporrà ora ai Paesi interessati, l’aumento della tassazione, il divieto di pubblicità/promozione/marketing in qualsiasi forma, la diminuzione della disponibilità di bevande alcoliche, l’obbligo di health warning in etichetta e un nuovo approccio alla concertazione delle politiche che vedrebbe totalmente escluso il settore dal dibattito.

"Ormai è chiaro che quella contro l'alcol è la nuova crociata, che va portata avanti senza se e senza ma, proprio come è accaduto in passato per la carne rossa. Dimenticando che solo pochi mesi fa a Strasburgo dai paesi Ue è stata respinta la tesi che l'alcol sia dannoso a prescindere e che sia stata rimarcata la differenza fra l'abuso e il consumo moderato, l'Oms presenta un piano all'insegna del proibizionismo, che mette all'indice i superalcolici così come vino e birra" sottolinea il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.

"Si dovrebbero fare le opportune distinzioni tra i superalcolici e il vino o la birra nonché bisognerebbe differenziare l’approccio in funzione delle modalità di consumo, il rischio così è di trattare con lo stesso metro di giudizio il consumo e l’abuso. Forse all’OMS non hanno ancora compreso che il vino non è alcol etilico e che è la dose che fa il veleno" dichiara invece il presidente della commissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella (Impegno Civico).

Le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità contro l'alcolismo rischiano di portare alla demonizzazione del comparto vitivinicolo nazionale. È un errore associare la produzione vitivinicola, così importante in termini economici e paesaggistici, all'alcolismo. L'alcolismo è una piaga che deve essere affrontata come una emergenza nazionale, ma non lo si fa generalizzando. Così facendo si rischia di mettere nel mirino un intero settore, strategico per i nostri territori e per il Paese."

Così la senatrice del Partito Democratico Caterina Biti.