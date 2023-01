Vino. On. Caretta (FdI), Commissione Europea dovrà spiegare il suo colpevole silenzio su etichettatura

“Inizia oggi l’esame della risoluzione a mia prima firma presentata in commissione Agricoltura. Le aperture da parte delle autorità irlandesi registrate nelle ultime ore ed evidenziate dal ministro Tajani, rappresentano un buon inizio, ma il tema politico non è tanto la decisione dell’Irlanda di procedere in un determinato modo che, pur non trovandoci concordi, - rientra nella sua sovranità, ma è il silenzio della Commissione Europea ad essere preoccupante. Un silenzio di cui prima o poi la Commissione dovrà rispondere e davanti al quale il governo Meloni non sta rimanendo passivo, ma anzi ha determinato la ferma presa di posizione del Ministro Lollobrigida, che sta gettando le basi per un accordo con Francia e Spagna a tutela di un prodotto che ci accomuna da secoli. Sullo stesso tema si muove la nostra risoluzione, che mira a difendere il comparto vitivinicolo nazionale dall’introduzione di pericolosi precedenti normativi e di barriere al commercio nell’Unione Europea, figlie di una informazione errata e in malafede, che nuoce alla salute più dei peggiori veleni. La volontà espressa oggi in commissione Agricoltura, da parte di tutte le forze politiche, di arrivare a una sintesi comune sul testo da me presentato è un segnale di grande responsabilità, che mostra come si possa agire compatti per tutelare l'interesse dell'Italia."

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio