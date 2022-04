Vino, Patuanelli: Filiera da tutelare con risorse e regole più semplici. Su vino dealcolato no a chiusura, ma fondamentale trasparenza per il consumatore

«Il vino è un patrimonio del made in Italy, una filiera che anche nel post pandemia, con il record di 7,1 miliardi di esportazioni nel 2021 si è confermata un'eccellenza del nostro Paese e che per questo va salvaguardata e tutelata con risorse e soprattutto con regole più semplici».

Così in un post su Facebook il ministro Mipaaf Stefano Patuanelli, riportando l'intervista a Il Sole 24 Ore.

-Il vino è una filiera molto esposta all' escalation dei costi produttivi, soprattutto per i costi dell'energia che impattano su imballaggi e trasporti. Che cosa stiamo facendo?

«Il vino sta scontando rincari dei costi diretti come energia e fertilizzanti e di quelli indiretti sui materiali: i prezzi del vetro sono in aumento e manca il prodotto, come mancano capsule, etichette e cartone per gli imballaggi. La Commissione Ue una prima risposta l'ha già data anche se insufficiente. Chiederemo a Bruxelles misure più incisive e, soprattutto, di sostenere le imprese come è stato fatto nell'emergenza Covid. Però sono preoccupato per una crisi che colpisce in maniera asimmetrica, che investe con forza paesi come l'Italia con una maggiore dipendenza energetica e che ognuno sta affrontando con iniziative proprie ed estemporanee. Servirebbe maggiore unità».

-E le misure italiane?

«Il Governo alcune prime misure le ha adottate cercando di ammortizzare almeno in parte l'escalation dei costi energetici ed equiparando nella filiera zootecnica il digestato ai fertilizzanti. Ma anche in Italia occorrerà fare di più».

-Tra i suoi atti, il sistema unico di certificazione della sostenibilità. I produttori attendono ora la definizione di un bollino che differenzi i prodotti.

«È un percorso importante perché ritengo giusto che lo Stato si faccia garante della sostenibilità delle produzioni. Requisito che il mercato richiede con sempre maggiore forza. Abbiamo subito avviato il confronto con le imprese e i produttori per definire un logo e sono certo che dopo il periodo di sperimentazione e, quindi con il 2023, saremo pronti. Si tratta di una leva importante per creare valore aggiunto nel vino, un settore che ha dimostrato nel tempo di riuscire poi a distribuire equamente al suo interno il valore aggiunto creato».

-La Commissione ha avviato la riforma delle regole su Dop e Igp, altro tema chiave per l'Italia che ha 841 marchi di qualità, oltre 500 nel vino.

«Mi aspetto che la proposta sia solo un punto di partenza. Siamo favorevoli alla procedura di registrazione abbreviata e ai nuovi sistemi per garantire la tutela e la protezione dei marchi on line. Ma anche qui occorre dell'altro».

-Quali sono i punti critici?

«Non condividiamo l'ipotesi di spostare la gestione del processo di riconoscimento dalla Dg Agri a Bruxelles all'Euipo, all'ufficio europeo per la proprietà intellettuale che ha sede ad Alicante in Spagna. Anche gli spagnoli hanno proposto una petizione per lasciare inalterata l'organizzazione che noi abbiamo sottoscritto».

-I consorzi di tutela che ruolo avranno?

«I consorzi sono fondamentali e il loro ruolo va rafforzato. Vanno soprattutto rafforzate le loro competenze in materia di tutela, promozione e coordinamento di mercato delle indicazioni geografiche. L'intero sistema delle denominazioni d'origine è un'eccellenza dell'Italia e dell'Europa che va tutelato nei confronti delle contraffazioni, come il Prosek, ma anche rafforzato nel mercato».

-I vini dealcolati: opportunità o rischio?

«Penso che il tema vada affrontato con equilibrio. Capisco la reticenza e l'imbarazzo del mondo agricolo e produttivo nei confronti dei vini dealcolati o con poco alcol ma, d'altro canto, se c'è una domanda trovo sbagliata una chiusura aprioristica. Il punto dirimente è la trasparenza. Il consumatore deve sapere come è stato prodotto il vino, se è stato sottoposto a trasformazione o è stato realizzato nel rispetto delle tradizioni, aspetto, quest'ultimo, che pure va valorizzato. Per me è importante che il consumatore sia correttamente informato. Poi spetterà a lui scegliere»