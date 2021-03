Vino, Patuanelli: non permetteremo criminalizzazione Ue

"Evidente che l'interlocuzione con tutte le associazioni di categoria e il ministero della Salute è fondamentale. La Dieta Mediterranea è formata da un'alimentazione variegata accompagnata da un bicchiere di vino che non fa male così come qualcuno vuol farci credere. La tutela dei prodotti italiani è uno degli obiettivi che vogliamo perseguire. E non possiamo permettere che il piano di azione europeo per la salute criminalizzi i prodotti italiani e abbiamo già chiesto una modifica sulle dichiarazioni nutrizionali. Si tratta ora di vigilare in ambito di triloghi che non venga stravolta l'indicazione per una lotta indiscriminata all'alcol. Ci stiamo già adoperando e ci adopereremo in tutte le sedi Ue nella ferma cnvinzione che la tossicità dei prodotti non è dovuta al prodotto stesso ma alla quantità di assunzione".

