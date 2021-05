Vino, Rigotti (Alleanza Cooperative): Per i vini dealcolizzati Europa introduca nuove categorie, ai produttori va lasciata possibilità di scegliere

Non si può chiamare vino un prodotto assai lontano da quello originale in cui è prevista l’aggiunta di acqua. Si tratta di un errore che andrebbe a snaturare completamente le caratteristiche di un prodotto dalla tradizione millenaria, oltre a costituire anche una mancanza di trasparenza nei confronti del consumatore”. Con queste parole Luca Rigotti, Coordinatore del settore Vino di Alleanza Cooperative Agroalimentari, commenta quanto contenuto nel testo ancora in bozza di un Regolamento comunitario attualmente in discussione a Bruxelles nel corso del cosiddetto trilogo che vede impegnati Commissione, Parlamento e Consiglio Europeo.

“Siamo molto preoccupati dal nuovo approccio che sembra emergere nei testi che stanno circolando”, prosegue Rigotti. “Nella proposta iniziale della Commissione, vino dealcolizzato e parzialmente dealcolizzato dovevano andare a costituire due nuove categorie di vino. Nel nuovo testo, essi diventano invece il mero risultato di una pratica enologica che andrebbe ad applicarsi alle categorie di vino già esistenti (fermo, frizzante, spumante, eccetera)”.

“Pur concordando sulla opportunità che tali regole trovino spazio in Regolamenti del settore vitivinicolo e pur non essendo a priori contrari ai vini a bassa gradazione alcolica, considerando che essi rappresentino un’opportunità commerciale, specie in alcuni paesi– argomenta il Coordinatore Vitivinicolo dell’Alleanza Cooperative Agroalimentari – la nostra posizione è che essi debbano essere chiamati diversamente, ad esempio ‘bevande a base di vino’”.

Se la proposta di regolamento non verrà modificata, non ci sarà nemmeno bisogno di apportare alcuna modifica ai disciplinari per poter produrre un vino a denominazione parzialmente dealcolizzato. “E, cosa ancor più grave – spiega il Coordinatore Rigotti – i produttori di vino e i loro Consorzi non avranno più la possibilità di decidere autonomamente se accettare o meno tale pratica”.

Tanto per fare un esempio, potremmo un domani trovare sul mercato (senza che la filiera produttiva abbia effettuato alcuna scelta in tal senso) un prodotto denominato “vino”, ad esempio un Montepulciano d'Abruzzo DOC, con una gradazione alcolica di 2% vol. È vero che per le DOP e le IGP nella bozza di testo si parla solo di dealcolizzazione parziale, ma secondo Rigotti, “ciò non è in alcun modo sufficiente per tutelare i vini di qualità”.

Rigotti ritiene, infine, ancora più grave l’inserimento nel nuovo testo della possibilità di “consentire l’aggiunta di acqua dopo la dealcolizzazione ai prodotti vitivinicoli, pratica che è attualmente vietata in tutta l’UE. In Italia il Testo unico del vino ha introdotto il divieto anche solo di detenere acqua in cantina, compresa quella ottenuta dai processi di concentrazione dei mosti e dei vini, riconosciuta a tutti gli effetti come sostanza idonea alla sofisticazione.