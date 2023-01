Vino. Romano (Aiab): no a decisioni affrettate, rispettare un prodotto fondante della nostra economia e nostra storia

“Il via libera dell’Unione Europea alla legge irlandese per mettere avvisi di pericolosità sulle etichette dei vini, come già avviene per i pacchetti di sigarette, è un’inutile fuga in avanti che non tiene conto di tanti fattori, come ad esempio le peculiarità del vino che, se assunto non in dosi esagerate, non provoca danni alla salute”.



È quanto dichiara Giuseppe Romano, presidente di AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica).