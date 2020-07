VINO, SCADUTI TERMINI DOMANDE DISTILLAZIONE: UTILIZZATI 14 DEI 50 MLN STORNATI ALLA PROMOZIONE OCM

Poche risorse utilizzate per la distillazione, la misura su cui ci si era battuti in sede di Conferenza Stato Regioni per trovare la quadra da parte di tutti. Da quanto apprende AGRICOLAE infatti su 50 milioni sottratti alla promozione deputati a sostenere la concorrenza dei vini italiani nel mondo, equivalgono a poco più di 14 milioni (14,4) di euro le risorse afferenti alle domande presentate per accedere alla misura della distillazione.

Ora occorrerà restituire le risorse alle regioni che si troveranno a dover spendere tutto entro il 15 ottobre prossimo. Altrimenti l'Italia figurerebbe in ambito europeo come il Paese che ha chiesto e ottenuto i soldi del Recovery Fund senza riuscire a spendere i soldi già presenti in cassa.

Il plafond destinato all'Ocm vino promozione consta di 340 milioni di euro l'anno di cui 40 nazionali e il resto da ripartire tra le regioni.

