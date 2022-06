Vino, Scordamaglia a Chicco Testa: grazie a distintività difesa da Petrini e lavoro Pmi filiera made in Italy prima in Ue per valore aggiunto e sostenibilità

Luigi Scordamaglia, Filiera Italia, risponde a Chicco Testa in merito al twitter con il quale riprende un dato del 1988 relativo alla correlazione vino-rischio cancro e scrive invece come il glifosate non sia cancerogeno. "Un'affermazione poco opportuna", commenta con AGRICOLAE Scordamaglia. "Bisogna imparare a distinguere tra uso ed abuso sia che si parli di alcool che di pesticidi. In India recentemente la BBC aveva riportato la notizia di una ricerca condotta dall’università di Patiala, nello stato del Punjab, con cui si era trovata una correlazione tra uso di pesticidi e modificazioni genetiche nella popolazione, modificazioni capaci di manifestarsi in forma di tumori. Ricordo sommessamente che come Italia produciamo, anche grazie alla meritoria opera di valorizzazione della distintività fatta da Carlo Petrini ed alle tante imprese soprattutto PMI della filiera agroalimentare italiana, il più alto valore aggiunto agroalimentare in Europa (64 miliardi di euro) con il più basso impatto ambientale ((circa 30 milioni di t di emissioni co2 equivalenti contro i 77 francesi e i 60 tedeschi", aggiunge. "Per cui lasciamo volentieri ad altri l’abuso di pesticidi ed alcool e ci teniamo i nostri sistemi di produzione e la nostra dieta, vino compreso, che ha portato gli italiani ad essere i più longevi al mondo". Più che cavalcare inutili contrapposizioni ideologiche di difenda insieme il modello italiano che si oppone alla omologazione della dieta e di sistemi di produzione mi duale che fanno gli interessi solo di poche multinazionali