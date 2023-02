Vino, Serpillo (UCI): guerra scellerata che divide l’Europa

"L’Irlanda continua la sua battaglia contro il vino inviando a Ginevra la notifica ufficiale, perorando la proposta di introdurre a livello nazionale l’obbligo di etichettatura sanitaria sulle bevande alcoliche. “L’ALCOL NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE”. Un testo mirato a generare allarmismo senza invece informare. Il Ministro Lollobrigida rassicura che “Italiani, francesi, spagnoli e altre sei nazioni hanno sottoscritto un documento di denuncia contro questa manovra perché è un’evidente violazione dei trattati europei sul commercio.” Il presidente dell’UCI, Mario Serpillo, sottolinea come sia necessario contrastare la norma, non solo perché è sbagliata e discriminatoria nei confronti di migliaia di produttori d’eccellenza italiani ed europei, ma anche per il fatto che rappresenta una barriera commerciale a livello internazionale. Bisogna ricordare che l’Italia è il Paese leader per produzione di vino davanti a Francia e Spagna, che nel mediterraneo costituiscono il 49% della produzione mondiale. Il comparto vino genera 12,2 miliardi di fatturato, di cui oltre il 50% viene dall’export. È un comparto fondamentale, una bandiera del Made in Italy famosa in tutto il mondo che non ha bisogno di etichette. Questa manovra più che ad informare i consumatori sembra volta a demonizzare un’eccellenza italiana ed europea quindi, per l’UCI, l’unica indicazione possibile che si piò dare al consumatore è: “Bere si, ma senza esagerare”.

Così Mario Serpillo, presidente Uci, sulla questione etichettatura vino in Irlanda.