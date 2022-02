Vino sotto fuoco incrociato: Nutriscore e Cancer Plan. E consigliere Salute Walter Ricciardi ritwitta Hercberg: “disgustoso, ricerca e lobby in conflitto”. Le reazioni

Vino sotto attacco: da una parte l'Europa che sta per votare sul Cancer Plan, dall'altro lato il fondatore del Nutriscore che propone una F nera su tutte le bevande che contengono alcol anche in minima parte.

E mentre la filiera si agita e la Lega presenta un'interrogazione alla Commissione europea, il consigliere del ministero della Salute Walter Ricciardi - che come svelò AGRICOLAE è tra gli scienziati che appoggiano il Nutriscore - ritwitta le dichiarazioni del fondatore dell'etichetta a colori Serge Hercberg, che dice: "Diffamazione disgustosa. Un'altra fake news da una struttura di lobby che cerca di screditare il Nutriscore e gli scienziati che lo supportano. La mia battaglia contro le lobby del cibo è raccontata nel mio libro" e "ricerca e lobbyng in conflitto sulla questione di un'etichettatura nutrizionale nella parte anteriore della confezione in Francia" citando la pubblicazione PMC 74, n1. del 2016:51.

Ricciardi - fanno sapere ad AGRICOLAE dal ministero della Salute - è ancora consigliere del ministro Speranza.

Serge Hercberg va poi oltre e scrive ancora, dopo il rumore in terra francese dopo l'appello di Centinaio a Macron: "orrore! La scienza sta recuperando con la lobby dell'alcol". E ricorda al giornalista Fred Hermel che "l'alcol incluso il vino è responsabile di 41mila decessi all'anno di cui 18mila per cancro. Anche questa è la Francia! Dobbiamo smettere di banalizzare o addirittura promuoverne il consumo. E' da irresponsabili".

La vicenda Nutriscore è per il presidente di Federvini Micaela Pallini "solo l’ultima tappa di una vera e propria offensiva in pieno svolgimento: il piano europeo di lotta contro il cancro prima, il documento dell’OMS sulla lotta all’alcol e infine questo mi sembra chiaro il tentativo di attacco concentrico nei confronti di quei prodotti e di quei Paesi che guarda caso da sempre sono stati portabandiera di uno stile di vita corretto, alimentazione bilanciata, cultura del bere e bellezza associata ai propri territori. Il tutto con una base scientifica approssimativa e grossolana, che non fa le necessarie distinzioni. I prossimi mesi saranno cruciali: difendiamo i nostri settori, le nostre abitudini, la nostra socialità ma soprattutto difendiamo il buon senso”.

“Unione italiana vini – ha invece detto il Segretario Generale Uiv, Paolo Castelletti – è estremamente preoccupata: da una parte ritiene doveroso redigere un piano anticancro, dall’altra è convinta che il report della Commissione BECA rappresenti un mandato in bianco per equiparare una bottiglia di vino a un pacchetto di sigarette, quale prodotto dannoso di per sé, a prescindere dalle quantità".

Per il sottosegretario alle Politiche agricole Gian Marco Centinaio alcuni fondamentalismi "sono più pericolosi di un bicchiere di vino a tavola". Che aggiunge: "non si può equiparare il consumo moderato e l'abuso. La prossima settimana quando ci sarà a Strasburgo il voto in plenaria sul Beating cancer plan prevalga il buon senso".

"Bene ha fatto il Sottosegretario Centinaio a ribadire le perplessità, condivise dall'intera filiera vitivinicola nazionale, rispetto alla equiparazione tra uso e abuso di vino contenuta nel documento per la lotta al cancro realizzato dalla Commissione speciale per la lotta al cancro del Parlamento europeo (Commissione BECA)" commenta il coordinatore del settore Vitivinicolo di Alleanza Cooperative Agroalimentari Luca Rigotti.

"E’ del tutto improprio – secondo la Coldiretti - assimilare l’abuso di superalcolici tipico dei Paesi nordici al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità ed a più bassa gradazione come la birra e il vino che in Italia è diventato l’emblema di uno stile di vita “lento”, attento all’equilibrio psico-fisico che aiuta a stare bene con se stessi, da contrapporre proprio all’assunzione sregolata di alcol. Si tratta peraltro di un orientamento incoerente con il sostegno accordato dal provvedimento alla Dieta Mediterranea, considerata un modello alimentare sano e benefico per la prevenzione di molte malattie, tra cui il cancro, ma che si fonda anche – ricorda la Coldiretti – sul consumo regolare di un bicchiere di vino ai pasti".

Solo pochi mesi fa si era alzato un polverone sul vino senza alcol. Ora il vino è nuovamente al centro delle attenzioni con il Nutriscore e il Cancer Plan.

per saperne di più: